Рекордні $2,7 млрд викраденої криптовалюти – підсумки кіберзлочинного 2025 року

Найбільшу кібератаку року пов'язують із зламом біржі Bybit та хакерами з Північної Кореї.

У 2025 році кіберзлочинці викрали криптовалюти на загальну суму $2,7 млрд, що стало рекордним показником і перевищило втрати $2,2 млрд у 2024 році та $2 млрд у 2023-му. Про це повідомляє TechCrunch із посиланням на дані компаній, які займаються моніторингом блокчейну.

Наймасштабнішою кібератакою року стала крадіжка криптовалюти біржі Bybit. Як раніше писала «Судово-юридична газета», хакери атакували третю за величиною криптобіржу Bybit, викравши Ethereum на суму майже $1,5 млрд. Аналітичні блокчейн-компанії спільно з ФБР пов’язали цю атаку з хакерами з Північної Кореї, які залишаються найактивнішими у зломах криптобірж, web3-сервісів та децентралізованих фінансових платформ.

За оцінками Chainalysis та TRM Labs, загальна сума викрадених криптоактивів у 2025 році сягнула $2,7 млрд. Chainalysis також зафіксувала ще $700 тис., викрадених з окремих криптогаманців. Таку ж суму втрат — $2,7 млрд — назвала і компанія De.Fi, яка веде базу даних REKT із відстеження криптокрадіжок.

Згідно з даними Chainalysis та Elliptic, хакери, пов’язані з урядом Північної Кореї, у 2025 році викрали щонайменше $2 млрд у криптовалютах. Загалом із 2017 року їм приписують крадіжки на близько $6 млрд. За даними аналітиків, Північна Корея використовує ці кошти для фінансування своєї ядерної програми в умовах міжнародних санкцій.

Серед інших значних інцидентів року — злам децентралізованої біржі Cetus із втратами $223 млн, кібератака на протокол Balancer на блокчейні Ethereum, унаслідок якої було втрачено $128 млн, а також злам криптобіржі Phemex, де викрали понад $73 млн.

Аналітики зазначають, що активність хакерів, які атакують криптобіржі та DeFi-проєкти, залишається стабільно високою. У 2024 році загальні втрати від криптокрадіжок становили $2,2 млрд, а у 2023 році — $2 млрд.

