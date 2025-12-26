  1. В мире

Рекордные $2,7 млрд похищенной криптовалюты – итоги киберпреступного 2025 года

08:30, 26 декабря 2025
Крупнейшую кибератаку года связывают со взломом биржи Bybit и хакерами из Северной Кореи.
Фото: Root-Nation.com
В 2025 году киберпреступники похитили криптовалюты на общую сумму $2,7 млрд, что стало рекордным показателем и превысило потери $2,2 млрд в 2024 году и $2 млрд в 2023-м. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные компаний, занимающихся мониторингом блокчейна.

Самой масштабной кибератакой года стала кража криптовалюты биржи Bybit. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», хакеры атаковали третью по величине криптобиржу Bybit, похитив Ethereum на сумму почти $1,5 млрд. Аналитические блокчейн-компании совместно с ФБР связали эту атаку с хакерами из Северной Кореи, которые остаются самыми активными в взломах криптобирж, web3-сервисов и децентрализованных финансовых платформ.

По оценкам Chainalysis и TRM Labs, общая сумма похищенных криптоактивов в 2025 году достигла $2,7 млрд. Chainalysis также зафиксировала еще $700 тыс., похищенных из отдельных криптокошельков. Такую же сумму потерь — $2,7 млрд — назвала и компания De.Fi, которая ведет базу данных REKT по отслеживанию криптокраж.

Согласно данным Chainalysis и Elliptic, хакеры, связанные с правительством Северной Кореи, в 2025 году похитили не менее $2 млрд в криптовалютах. В целом с 2017 года им приписывают кражи на сумму около $6 млрд. По данным аналитиков, Северная Корея использует эти средства для финансирования своей ядерной программы в условиях международных санкций.

Среди других значительных инцидентов года — взлом децентрализованной биржи Cetus с потерями $223 млн, кибератака на протокол Balancer на блокчейне Ethereum, в результате которой было потеряно $128 млн, а также взлом криптобиржи Phemex, где похитили более $73 млн.

Аналитики отмечают, что активность хакеров, атакующих криптобиржи и DeFi-проекты, остается стабильно высокой. В 2024 году общие потери от криптокраж составили $2,2 млрд, а в 2023 году — $2 млрд.

кража хакер криптовалюта

