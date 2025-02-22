Крупнейшая криптокража — биржа Bybit потерпела самого большого взлома в истории, похищено $1,5 млрд

Руководство Bybit уверяет, что все остальные кошельки биржи остаются безопасными, а вывод средств работает в обычном режиме.

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Хакеры атаковали третью по величине криптобиржу Bybit, украв Ethereum на сумму почти $1,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Это самая большая кража криптовалюты за всю историю индустрии.

Хакеры получили контроль над кошельком Ethereum и перевели активы в неизвестный адрес. Из кошелька было выведено около $1,46 миллиарда в ходе подозрительных транзакций.

Злоумышленники воспользовались уязвимостью в механизме подписания транзакций.

Мультиподписной ETH-холодный кошелек Bybit совершил перевод в теплый кошелек, но эта операция оказалась замаскированной. Все подписанты видели корректный адрес и настоящий URL, однако фактически подписали изменение логики смарт-контракта. В результате хакер получил полный контроль над кошельком и перевел весь Ethereum в неизвестный адрес.

Гендиректор Bybit Бен Чжоу провел прямую трансляцию на X, чтобы успокоить клиентов. Он заверил пользователей, что их средства в безопасности, а снятие остается доступным.

Bybit заявил, что сможет полностью компенсировать ущерб. Криптобиржа уже обеспечила около 80% необходимых средств для покрытия потерь благодаря кредитам от партнеров.

Биржа также работает над возвратом украденных активов и планирует принять юридические меры против хакеров.

Аналитики подозревают, что за атакой стоит известная северокорейская хакерская группа Lazarus.

«Это, вероятно, самый большой финансовый инцидент в истории, не только в криптоиндустрии», — заявил Роб Бенке, соучредитель и глава компании по кибербезопасности Halborn.

Bloomberg указывает, что Ethereum снизился почти на 8% своего максимума дня после кражи. Другие криптовалюты также снизились, причем биткойн упал почти на 5% от максимума дня.

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