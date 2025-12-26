Зустріч Зеленського і Трампа готують найближчим часом — що відомо
08:55, 26 грудня 2025
За словами Президента, «багато може вирішитися до нового року».
Секретар Ради національної безпеки і оборони України та головний переговорник Рустем Умєров доповів про чергові контакти з американською стороною. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
«Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом», - зазначив він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.
