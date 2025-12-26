Зустріч Зеленського і Трампа готують найближчим часом — що відомо

За словами Президента, «багато може вирішитися до нового року».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та головний переговорник Рустем Умєров доповів про чергові контакти з американською стороною. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом», - зазначив він.



Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

