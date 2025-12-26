Встречу Зеленского и Трампа готовят в ближайшее время — что известно

По словам Президента, «многое может решиться до нового года».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и главный переговорщик Рустем Умеров доложил об очередных контактах с американской стороной. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время», — отметил он.

По словам Президента, «многое может решиться до нового года».

Напомним, что Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

