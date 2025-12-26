Як сплачувати добровільні пенсійні внески тим, хто планує звільнитися до кінця року – пояснення

Щоб зарахувати повний місяць до страхового стажу, мінімальна сума внеску становить 1 902,34 грн.

Фото: news.dtkt.ua

Пенсійний фонд України роз’яснив порядок сплати добровільних пенсійних внесків для громадян, які планують працювати до кінця року та звільнитися.

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 грн (Закон України № 4695-IX від 03.12.2025). Відповідно, зміниться розмір мінімального страхового внеску, який дорівнює 22% від мінімальної зарплати.

Щоб до страхового стажу був зарахований один повний місяць, добровільний внесок має становити не менше 1 902,34 грн (22% від 8 647 грн).

Громадянам, які раніше уклали договори про добровільну участь, не потрібно укладати нові договори у 2026 році. Діючі договори автоматично пролонговані до 31 грудня 2026 року, а внески можна сплачувати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

