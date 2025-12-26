  1. В Україні

Як сплачувати добровільні пенсійні внески тим, хто планує звільнитися до кінця року – пояснення

10:00, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Щоб зарахувати повний місяць до страхового стажу, мінімальна сума внеску становить 1 902,34 грн.
Як сплачувати добровільні пенсійні внески тим, хто планує звільнитися до кінця року – пояснення
Фото: news.dtkt.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України роз’яснив порядок сплати добровільних пенсійних внесків для громадян, які планують працювати до кінця року та звільнитися.

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 грн (Закон України № 4695-IX від 03.12.2025). Відповідно, зміниться розмір мінімального страхового внеску, який дорівнює 22% від мінімальної зарплати.

Щоб до страхового стажу був зарахований один повний місяць, добровільний внесок має становити не менше 1 902,34 грн (22% від 8 647 грн).

Громадянам, які раніше уклали договори про добровільну участь, не потрібно укладати нові договори у 2026 році. Діючі договори автоматично пролонговані до 31 грудня 2026 року, а внески можна сплачувати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

звільнення ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Цифровий актив під захистом ICANN: ВС відмовив у відновленні домену через порушення UDRP

КЦС ВС постановив, що реалізація прав на веб-ресурс неможлива без дотримання міжнародних процедур.

Нові вимоги до сайтів і електронних послуг: у Раді з’явився альтернативний законопроєкт щодо цифрової доступності

Законопроєкт передбачає впровадження національного стандарту цифрової доступності, розширює сфери його застосування та встановлює рівні зобов’язання для державних органів і приватних компаній.

В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]