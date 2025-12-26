Как платить добровольные пенсионные взносы тем, кто планирует уволиться до конца года – разъяснение
Пенсионный фонд Украины разъяснил порядок уплаты добровольных пенсионных взносов для граждан, которые планируют работать до конца года и уволиться.
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата составит 8 647 грн (Закон Украины № 4695-IX от 03.12.2025). Соответственно, изменится размер минимального страхового взноса, который равен 22% от минимальной зарплаты.
Чтобы в страховой стаж был зачтен один полный месяц, добровольный взнос должен составлять не менее 1 902,34 грн (22% от 8 647 грн).
Гражданам, которые ранее заключили договоры о добровольном участии, не нужно заключать новые договоры в 2026 году. Действующие договоры автоматически пролонгированы до 31 декабря 2026 года, а взносы можно оплачивать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
