26 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 26 грудня 2025
26 грудня відзначають День листів подяки.
26 грудня – яке сьогодні свято та головні події
У п’ятницю, 26 грудня, у світі відзначають День листів подяки, День скигліїв, День подарунків і Міжнародний день круп’є. У Словенії цього дня святкують День незалежності та єдності.

Православна церква 26 грудня вшановує пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, а також відзначає Собор Пресвятої Богородиці. Ці дати пов’язані з подіями раннього християнства та вшануванням осіб, які брали участь у збереженні життя Немовляти Ісуса.

Цього дня також сталися важливі історичні події.

  • У 1908 році боксер Джек Джонсон переміг канадця Томмі Бернса нокаутом у Сіднеї та став першим афроамериканцем — чемпіоном світу в надважкій вазі.
  • У 1918 році було проголошено відновлення Української Народної Республіки та сформовано уряд — Раду Народних Міністрів УНР.
  • У 1931 році в Токіо заснували автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, яка згодом отримала назву Nissan.
  • У 1935 році на Гавайських островах намагалися зупинити виверження вулкану шляхом авіабомбардування.
  • 26 грудня 1946 року в Лас-Вегасі відкрився готель «Фламінго», що започаткував трансформацію міста на світову столицю грального бізнесу.
  • У 1991 році Національний банк України зареєстрував Експобанк як комерційний банк.
  • Серед подій новітньої історії — найсмертоносніший землетрус сучасності в Індійському океані у 2004 році, переголосування другого туру президентських виборів в Україні того ж року, а також знищення російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» у 2023 році.

Іменини 26 грудня відзначають Лука, Степан, Федір та Антоніна.

яке сьогодні свято свято

