  Общество

26 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:06, 26 декабря 2025
26 декабря отмечают День благодарственных писем.
Фото: daytoday.ua
В пятницу, 26 декабря, в мире отмечают День благодарственных писем, День нытиков, День подарков и Международный день крупье. В Словении в этот день празднуют День независимости и единства.

Православная церковь 26 декабря чтит память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, а также отмечает Собор Пресвятой Богородицы. Эти даты связаны с событиями раннего христианства и чествованием лиц, которые участвовали в спасении жизни Младенца Иисуса.

В этот день также произошли важные исторические события.

  • В 1908 году боксер Джек Джонсон победил канадца Томми Бернса нокаутом в Сиднее и стал первым афроамериканцем — чемпионом мира в супертяжелом весе.
  • В 1918 году было провозглашено восстановление Украинской Народной Республики и сформировано правительство — Совет Народных Министров УНР.
  • В 1931 году в Токио основали автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, которая впоследствии получила название Nissan.
  • В 1935 году на Гавайских островах пытались остановить извержение вулкана путем авиабомбардировки.
  • 26 декабря 1946 года в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», который положил начало трансформации города в мировую столицу игорного бизнеса.
  • В 1991 году Национальный банк Украины зарегистрировал Экспобанк как коммерческий банк.
  • Среди событий новейшей истории — самое смертоносное землетрясение современности в Индийском океане в 2004 году, переголосование второго тура президентских выборов в Украине того же года, а также уничтожение российского большого десантного корабля «Новочеркасск» в 2023 году.

Именины 26 декабря отмечают Лука, Степан, Федор и Антонина.

какой сегодня праздник свято

