Під час спроби вийти під заставу ДБР повідомило про нову підозру ексначальнику СБУ Харківщини Дудіну

09:42, 26 грудня 2025
Дудіну повідомили про нову підозру — за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської ОВА та спробу усунення її керівництва.
Державне бюро розслідувань повідомило про затримання та оголошення нової підозри колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області Роману Дудіну під час спроби вийти з-під варти під заставу.

За даними слідства, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн застави, однак правоохоронці оголосили йому нову підозру — за організацію незаконного захоплення будівлі Харківська обласна військова адміністрація та спробу усунення її керівництва у перші години повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Дії ексочільника управління СБУ в Харківській області кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що колишній керівник управління СБУ, володіючи інформацією про підготовку наступальної операції з боку РФ та будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання її нормальній роботі.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна. Суд має обрати йому новий запобіжний захід.

