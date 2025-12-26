Під час спроби вийти під заставу ДБР повідомило про нову підозру ексначальнику СБУ Харківщини Дудіну
Державне бюро розслідувань повідомило про затримання та оголошення нової підозри колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області Роману Дудіну під час спроби вийти з-під варти під заставу.
За даними слідства, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн застави, однак правоохоронці оголосили йому нову підозру — за організацію незаконного захоплення будівлі Харківська обласна військова адміністрація та спробу усунення її керівництва у перші години повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.
Дії ексочільника управління СБУ в Харківській області кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 Кримінального кодексу України.
Слідством встановлено, що колишній керівник управління СБУ, володіючи інформацією про підготовку наступальної операції з боку РФ та будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання її нормальній роботі.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна. Суд має обрати йому новий запобіжний захід.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.