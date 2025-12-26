Під час спроби вийти під заставу ДБР повідомило про нову підозру ексначальнику СБУ Харківщини Дудіну

Дудіну повідомили про нову підозру — за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської ОВА та спробу усунення її керівництва.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання та оголошення нової підозри колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області Роману Дудіну під час спроби вийти з-під варти під заставу.

За даними слідства, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн застави, однак правоохоронці оголосили йому нову підозру — за організацію незаконного захоплення будівлі Харківська обласна військова адміністрація та спробу усунення її керівництва у перші години повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Дії ексочільника управління СБУ в Харківській області кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що колишній керівник управління СБУ, володіючи інформацією про підготовку наступальної операції з боку РФ та будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання її нормальній роботі.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна. Суд має обрати йому новий запобіжний захід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.