  1. В Украине

Во время попытки выйти под залог ГБР сообщило о новом подозрении экс-начальнику СБУ Харьковщины Дудину

09:42, 26 декабря 2025
Дудину сообщили о новом подозрении — за организацию незаконного захвата здания Харьковской ОВА и попытку отстранения ее руководства.
Во время попытки выйти под залог ГБР сообщило о новом подозрении экс-начальнику СБУ Харьковщины Дудину
Государственное бюро расследований сообщило о задержании и объявлении нового подозрения бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роману Дудину во время попытки выйти из-под стражи под залог.

По данным следствия, подозреваемый в государственной измене уплатил более 4,2 млн грн залога, однако правоохранители объявили ему новое подозрение — за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку отстранения ее руководства в первые часы полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Действия экс-руководителя управления СБУ в Харьковской области квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что бывший руководитель управления СБУ, владея информацией о подготовке наступательной операции со стороны РФ и будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захвата здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования ее нормальной работе.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Суд должен избрать ему новую меру пресечения.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

СБУ Харьков ГБР

