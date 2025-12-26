  1. В Україні

Над Львовом на Різдво зафіксували рідкісне природне явище – фото

10:18, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Над Львовом з’явилося виражене сонячне гало, яке можна побачити до 20 разів на рік.
Над Львовом на Різдво зафіксували рідкісне природне явище – фото
Фото: 032.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У небі над Львовом у четвер, 25 грудня, спостерігали рідкісне природне явище — сонячне гало. Про це повідомило ЗМІ Львова.

Сонячне гало виникає внаслідок заломлення та відбиття сонячного світла у крижаних кристалах, що перебувають в атмосфері. Явище має вигляд світлого кільця або дуг навколо Сонця та найчастіше з’являється за морозної погоди.

За спостереженнями фахівців, в Україні гало можна побачити приблизно 70-120 разів на рік, однак здебільшого воно є малопомітним. Яскраве та добре виражене сонячне гало трапляється значно рідше — лише 10-20 разів на рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів Різдво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Цифровий актив під захистом ICANN: ВС відмовив у відновленні домену через порушення UDRP

КЦС ВС постановив, що реалізація прав на веб-ресурс неможлива без дотримання міжнародних процедур.

Нові вимоги до сайтів і електронних послуг: у Раді з’явився альтернативний законопроєкт щодо цифрової доступності

Законопроєкт передбачає впровадження національного стандарту цифрової доступності, розширює сфери його застосування та встановлює рівні зобов’язання для державних органів і приватних компаній.

В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]