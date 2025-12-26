Над Львовом на Різдво зафіксували рідкісне природне явище – фото

Над Львовом з’явилося виражене сонячне гало, яке можна побачити до 20 разів на рік.

Фото: 032.ua

У небі над Львовом у четвер, 25 грудня, спостерігали рідкісне природне явище — сонячне гало. Про це повідомило ЗМІ Львова.

Сонячне гало виникає внаслідок заломлення та відбиття сонячного світла у крижаних кристалах, що перебувають в атмосфері. Явище має вигляд світлого кільця або дуг навколо Сонця та найчастіше з’являється за морозної погоди.

За спостереженнями фахівців, в Україні гало можна побачити приблизно 70-120 разів на рік, однак здебільшого воно є малопомітним. Яскраве та добре виражене сонячне гало трапляється значно рідше — лише 10-20 разів на рік.

