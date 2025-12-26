Над Львовом на Рождество зафиксировали редкое природное явление – фото

Над Львовом появилось выраженное солнечное гало, которое можно увидеть до 20 раз в год.

Фото: 032.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В небе над Львовом в четверг, 25 декабря, наблюдали редкое природное явление – солнечное гало. Об этом сообщили СМИ Львова.

Солнечное гало возникает в результате преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, находящихся в атмосфере. Явление имеет вид светлого кольца или дуг вокруг Солнца и чаще всего появляется в морозную погоду.

По наблюдениям специалистов, в Украине гало можно увидеть примерно 70-120 раз в год, однако в большинстве случаев оно малозаметно. Яркое и хорошо выраженное солнечное гало встречается значительно реже — только 10-20 раз в год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.