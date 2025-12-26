  1. В Украине

Над Львовом на Рождество зафиксировали редкое природное явление – фото

10:18, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Над Львовом появилось выраженное солнечное гало, которое можно увидеть до 20 раз в год.
Над Львовом на Рождество зафиксировали редкое природное явление – фото
Фото: 032.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В небе над Львовом в четверг, 25 декабря, наблюдали редкое природное явление – солнечное гало. Об этом сообщили СМИ Львова.

Солнечное гало возникает в результате преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, находящихся в атмосфере. Явление имеет вид светлого кольца или дуг вокруг Солнца и чаще всего появляется в морозную погоду.

По наблюдениям специалистов, в Украине гало можно увидеть примерно 70-120 раз в год, однако в большинстве случаев оно малозаметно. Яркое и хорошо выраженное солнечное гало встречается значительно реже — только 10-20 раз в год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов Рождество

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Цифровой актив под защитой ICANN: Верховный Суд отказал в восстановлении домена из-за нарушения UDRP

КЦС ВС постановил, что реализация прав на веб-ресурс невозможна без соблюдения международных процедур.

Новые требования к сайтам и электронным услугам: в Раде появился альтернативный законопроект о цифровой доступности

Законопроект предусматривает внедрение национального стандарта цифровой доступности, расширяет сферы его применения и устанавливает равные обязательства для государственных органов и частных компаний.

В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]