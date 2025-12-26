У Києві через сніг на вулиці вивели понад 180 одиниць спецтехніки – відео

За прогнозами синоптиків, 26 грудня на дорогах очікується ожеледиця, пориви вітру до 15–20 м/с та хуртовина.

У Києві сніжить, у зв’язку з чим з ночі на вулицях столиці працюють 182 одиниці спеціальної техніки комунальної корпорації «Київавтодор». Про це повідомили у підприємстві.

Дорожники насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами основні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски й підйоми, а також підходи до зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів.

Крім того, до ручного прибирання залучено 122 працівники у складі 23 бригад. Вони очищають зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати малогабаритна техніка.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній. У парках і скверах працюють працівники комунальних підприємств із утримання зелених насаджень: задіяно 43 одиниці техніки та 673 працівники.

