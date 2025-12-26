  1. В Украине

В Киеве из-за снега на улицы вывели более 180 единиц спецтехники — видео

08:48, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По прогнозам синоптиков, 26 декабря на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 15–20 м/с и метель.
В Киеве из-за снега на улицы вывели более 180 единиц спецтехники — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве идет снег, в связи с чем с ночи на улицах столицы работают 182 единицы специальной техники коммунальной корпорации «Киевавтодор». Об этом сообщили на предприятии.

Дорожники в первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами основные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Кроме того, к ручной уборке привлечены 122 работника в составе 23 бригад. Они очищают остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам, а также другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная техника.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний. В парках и скверах работают сотрудники коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений: задействованы 43 единицы техники и 673 работника.

По прогнозам синоптиков, 26 декабря на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 15–20 м/с и метель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цифровой актив под защитой ICANN: Верховный Суд отказал в восстановлении домена из-за нарушения UDRP

КЦС ВС постановил, что реализация прав на веб-ресурс невозможна без соблюдения международных процедур.

Новые требования к сайтам и электронным услугам: в Раде появился альтернативный законопроект о цифровой доступности

Законопроект предусматривает внедрение национального стандарта цифровой доступности, расширяет сферы его применения и устанавливает равные обязательства для государственных органов и частных компаний.

В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]