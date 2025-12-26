В Киеве из-за снега на улицы вывели более 180 единиц спецтехники — видео

По прогнозам синоптиков, 26 декабря на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 15–20 м/с и метель.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве идет снег, в связи с чем с ночи на улицах столицы работают 182 единицы специальной техники коммунальной корпорации «Киевавтодор». Об этом сообщили на предприятии.

Дорожники в первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами основные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Кроме того, к ручной уборке привлечены 122 работника в составе 23 бригад. Они очищают остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам, а также другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная техника.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний. В парках и скверах работают сотрудники коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений: задействованы 43 единицы техники и 673 работника.

По прогнозам синоптиков, 26 декабря на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 15–20 м/с и метель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.