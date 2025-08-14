Отсутствие письменного договора с экспертом не является основанием для признания его заключения недопустимым доказательством в уголовном деле — Верховный Суд

При этом сторона защиты не обязана предупреждать эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения.

Уголовный процессуальный закон не определяет конкретную форму оформления договорных отношений между стороной защиты и экспертом при самостоятельном привлечении эксперта. Отсутствие письменного договора не является основанием для признания заключения эксперта недопустимым доказательством.

При этом сторона защиты не обязана предупреждать эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 22 мая 2025 года по делу №208/2264/15-к.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали лицо невиновным по ч. 2 ст. 286 УК и оправдали его на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с недоказанностью, что в его деянии есть состав этого уголовного правонарушения.

В кассационной жалобе представитель потерпевших утверждает, что отсутствие в материалах дела договоров с соответствующими экспертными учреждениями, которые действовали по адвокатским запросам защитника, свидетельствует о том, что соответствующие доказательства собраны не предусмотренным УПК способом.

Указывает, что местный суд не учел то, что экспертов, которым было поручено осуществление экспертных исследований по адвокатскому запросу, никто не предупреждал об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, а подпись ими поставлена самостоятельно, поскольку очевидно каждый эксперт осведомлен об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения эксперта.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд указал, что по предписаниям ст. 243 УПК сторона защиты имеет право самостоятельно привлекать экспертов на договорных условиях для проведения экспертизы, в том числе обязательной, и указанные предписания опровергают доводы о несоблюдении требований уголовного процессуального закона стороной защиты в этой части.

Указанные экспертизы проведены по поручению стороны защиты, которая имеет полномочия поручать экспертам проведение и обязательных экспертиз, к которым в соответствии с предписаниями ст. 242 УПК, которые преобладают над предписаниями других законов и подзаконных нормативных актов в части определения содержания и объема права на защиту в уголовном производстве, относятся судебно-медицинские экспертизы.

Следовательно, отсутствуют основания считать обоснованными утверждения о недопустимости заключений экспертов по критериям, указанным представителем потерпевших.

При отсутствии в доводах представителя потерпевших мотивов, которые связывают отсутствие в материалах дела договоров стороны защиты с экспертными учреждениями с недостоверностью заключений экспертов, изготовленных по поручению стороны защиты, коллегия судей КУС отклоняет как необоснованные соответствующие доводы и обращает внимание, что уголовный процессуальный закон не определяет конкретной формы, по которой должны быть оформлены договорные отношения стороны защиты и эксперта, ввиду чего нет оснований требовать предоставления определенного письменного договора между ними и утверждать о несоблюдении порядка, установленного уголовным процессуальным законом.

Между тем, КУС учитывает, что представитель потерпевших не ставит под сомнение, что по тем документам, которые есть в материалах дела, можно определить как объекты, порученные стороной защиты экспертам для исследования, так и вопросы, поставленные перед экспертами, которые к тому же, как отмечает представитель, очевидно осведомлены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

К тому же, уголовный процессуальный закон не возлагает именно на сторону защиты в случае, когда она поручает эксперту проведение исследования, обязанности предупредить эксперта об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, следовательно, по этим основаниям нет почвы признавать их заключения недопустимыми доказательствами по доводам представителя потерпевших.

Впрочем, КУС ВС отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

