Трамп допустил присутствие лидеров ЕС на его возможной встрече с Зеленским и Путиным

Дональд Трамп также заявил, что «Путин захватил бы всю Украину, если бы я не был президентом».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что более важной будет не завтрашняя встреча между ним и Путиным, а встреча между ним, Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ClashReport.

«У нас завтра встреча с Путиным. Но более важной будет встреча между Путиным, Зеленским и мной. И, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а возможно, и нет», — сказал Трамп.

Американский президент также отметил, что если встреча с Путиным пройдет «плохо», то «она закончится очень быстро». В противном случае — «если это будет хорошая встреча, мы достаточно скоро достигнем мира. Вы это увидите».

Также у Трампа спросили журналисты: «Считаете ли вы, что этот саммит и ваши поощрения для Путина могут в конечном счете стать наградой для Путина за вторжение в Украину?»

На это президент США заявил: «Я не думаю, что это награда».

Он также добавил, что «Путин захватил бы всю Украину, если бы я не был президентом».

Ранее Трамп заявлял, что не думает, что стороны смогут добиться немедленного прекращения огня.

Напомним, что США временно ослабили санкции по подготовке встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.