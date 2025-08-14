Трамп допустив присутність лідерів ЄС на його можливій зустрічі із Зеленським та Путіним

Дональд Трамп також заявив, що «Путін захопив би всю Україну, якби я не був президентом».

Президент США Дональд Трамп заявив, що важливішою буде не завтрашня зустріч між ним та Путіним, а зустріч між ним Путіним та Президентом України Володимиро Зеленським. Про це повідомляє ClashReport.

«У нас завтра зустріч з Путіним. Але більш важливою буде зустріч між Путіним, Зеленським і мною. І, можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів, а можливо й ні», – сказав Трамп.

Американський президент також зазначив, що якщо зустріч з Путіним пройде «погано», то «вона закінчиться дуже швидко». У зворотному випадку — «якщо це буде хороша зустріч, ми досить скоро досягнемо миру. Ви це побачите».

Також у Трампа запитали журналісти: «Чи вважаєте ви, що цей саміт і ваші заохочення для Путіна можуть зрештою стати винагородою для Путіна за вторгнення в Україну?».

На це президент США заявив: «Я не думаю, що це винагорода».

Ще він додав, що «Путін захопив би всю Україну, якби я не був президентом».

Раніше Трамп заявляв, що не думає, що сторони зможуть досягти негайного припинення вогню.

Нагадаємо, що США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

