США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

США тимчасово зняли санкції на окремі транзакції для РФ перед зустріччю Трампа і Путіна.

Міністерство фінансів США тимчасово послабило обмеження на деякі транзакції з Росією, необхідні для підготовки зустрічі президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці. Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Тимчасова ліцензія діятиме до 20 серпня і дозволяє виконання окремих операцій, заборонених санкційним режимом, якщо вони безпосередньо пов’язані з організацією саміту.

Водночас документ не передбачає розблокування заморожених активів чи проведення інших заборонених операцій, окрім чітко визначених у ліцензії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо очільник Кремля Володимир Путін після зустрічі на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, не погодиться припинити війну проти України.

Водночас американський лідер повідомив про «дуже хороший шанс» на проведення другої зустрічі за участю Путіна, Президента України Володимира Зеленського та його самого. За словами Трампа, така зустріч може відбутися незабаром після аляскінського саміту і бути «продуктивнішою за першу», адже перша стане етапом з’ясування позицій сторін.

Але він зауважив, що друга зустріч відбудеться лише у випадку, якщо він вважатиме її доцільною: «Може й не бути другої зустрічі, якщо я не отримаю відповідей, які нам потрібні».

