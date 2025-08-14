Практика судів
  1. У світі

США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

07:36, 14 серпня 2025
США тимчасово зняли санкції на окремі транзакції для РФ перед зустріччю Трампа і Путіна.
США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів США тимчасово послабило обмеження на деякі транзакції з Росією, необхідні для підготовки зустрічі президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці. Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Тимчасова ліцензія діятиме до 20 серпня і дозволяє виконання окремих операцій, заборонених санкційним режимом, якщо вони безпосередньо пов’язані з організацією саміту.

Водночас документ не передбачає розблокування заморожених активів чи проведення інших заборонених операцій, окрім чітко визначених у ліцензії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо очільник Кремля Володимир Путін після зустрічі на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, не погодиться припинити війну проти України.

Водночас американський лідер повідомив про «дуже хороший шанс» на проведення другої зустрічі за участю Путіна, Президента України Володимира Зеленського та його самого. За словами Трампа, така зустріч може відбутися незабаром після аляскінського саміту і бути «продуктивнішою за першу», адже перша стане етапом з’ясування позицій сторін.

Але він зауважив, що друга зустріч відбудеться лише у випадку, якщо він вважатиме її доцільною: «Може й не бути другої зустрічі, якщо я не отримаю відповідей, які нам потрібні».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США санкції Дональд Трамп війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін знов пропонує депутатам закріпити у законі право поліції затримувати порушників комендантської години

Втім, даний законопроект може не мати реальних перспектив прийняття, адже він є копією попереднього законопроекту уряду, який пролежав у парламенті півроку без руху.

Кабмін схвалив законопроект про гарантії членів сім’ї поліцейських, які загинули чи зникли безвісти при виконанні службових обов’язків

Йдеться про гарантії медичного обслуговування членів родини поліцейського, який загинув при виконанні обов’язків чи зник безвісти, а також про пільгові умови вступу до навчальних закладів.

Підприємствам з Клубу білого бізнесу дозволять мати незначні порушення щодо подання звітності – комітет рекомендував законопроект

Як зазначив Данило Гетманцев, зміни вносяться на запит бізнесу, який хоче долучитися до «Території високого рівня податкової довіри».

Криза довіри та контроль за $500 тисячами за перевірку суддів: як розвивався скандал навколо Громадської ради доброчесності та чим він може закінчитися

В епіцентрі скандалу навколо ГРД опинився директор «Фундації DEJURE» Михайло Жернаков, якого звинуватили у просуванні «потрібних» кандидатів до складу ГРД, тиску на представників громадськості, інтригах, неповазі до військових та навіть у фінансових махінаціях з коштами іноземних донорів.

Посадові оклади на митниці будуть обчислювати в орудних величинах – комітет рекомендував прийняти законопроект

На центральному рівні посадовий оклад митників становитиме не менше 29,4 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси