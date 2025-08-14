США временно ослабили санкции для подготовки встречи Трампа и Путина на Аляске

США временно сняли санкции на отдельные транзакции для РФ перед встречей Трампа и Путина.

Министерство финансов США временно ослабило ограничения на некоторые транзакции с Россией, необходимые для подготовки встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Временная лицензия будет действовать до 20 августа и позволяет выполнение отдельных операций, запрещенных санкционным режимом, если они непосредственно связаны с организацией саммита.

В то же время документ не предусматривает разблокировку замороженных активов или проведение других запрещенных операций, кроме четко определенных в лицензии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия столкнется с «очень серьезными последствиями», если глава Кремля Владимир Путин после встречи на Аляске в пятницу, 15 августа, не согласится прекратить войну против Украины.

В то же время американский лидер сообщил о «очень хорошем шансе» на проведение второй встречи с участием Путина, Президента Украины Владимира Зеленского и его самого. По словам Трампа, такая встреча может состояться вскоре после аляскинского саммита и быть «более продуктивной, чем первая», ведь первая станет этапом выяснения позиций сторон.

Но он отметил, что вторая встреча состоится только в случае, если он сочтет ее целесообразной: «Может и не быть второй встречи, если я не получу ответов, которые нам нужны».

