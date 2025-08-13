Трамп заявив про «дуже хороший шанс» на другу зустріч з Путіним за участі Зеленського

Трамп заявив, що якщо перша зустріч з Путіним «пройде добре», то буде «швидка друга» між Путіним і Зеленським, «і мною, якщо вони захочуть мене там запросити».

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо очільник Кремля Володимир Путін після зустрічі на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, не погодиться припинити війну проти України.

Як вказує Sky News, на запитання журналістів, чи йдеться про санкції або тарифи, Трамп відповів: «Мені не треба казати. Будуть дуже серйозні наслідки».

Водночас американський лідер повідомив про «дуже хороший шанс» на проведення другої зустрічі за участю Путіна, Президента України Володимира Зеленського та його самого. За словами Трампа, така зустріч може відбутися незабаром після аляскінського саміту і бути «продуктивнішою за першу», адже перша стане етапом з’ясування позицій сторін.

«Є дуже хороший шанс, що у нас буде друга зустріч, яка буде продуктивнішою за першу, бо перша — це коли я з’ясую, де ми знаходимося і що ми робимо», — сказав Трамп, відповідаючи на питання.

Водночас він уточнив, що якщо перша зустріч із Путіним «пройде нормально», то відбудеться «швидка друга» між Путіним і Зеленським «і мною, якщо вони захочуть, щоб я був там».

Він зауважив, що друга зустріч відбудеться лише у випадку, якщо він вважатиме її доцільною: «Може й не бути другої зустрічі, якщо я не отримаю відповідей, які нам потрібні».

