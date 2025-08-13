Трамп заявил о «очень хорошем шансе» на вторую встречу с Путиным при участии Зеленского

Трамп заявил, что если первая встреча с Путиным пройдет хорошо, то будет быстрая вторая между Путиным и Зеленским, и «мной, если они захотят меня там пригласить».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия столкнется с «очень серьезными последствиями», если глава Кремля Владимир Путин после встречи на Аляске в пятницу, 15 августа, не согласится прекратить войну против Украины.

Как указывает Sky News, на вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях или тарифах, Трамп ответил: «Мне не нужно говорить. Будут очень серьезные последствия».

В то же время американский лидер сообщил о «очень хорошем шансе» на проведение второй встречи с участием Путина, Президента Украины Владимира Зеленского и его самого. По словам Трампа, такая встреча может состояться вскоре после аляскинского саммита и быть «более продуктивной, чем первая», ведь первая станет этапом выяснения позиций сторон.

«Есть очень хороший шанс, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что первая — это когда я выясню, где мы находимся и что мы делаем», — сказал Трамп, отвечая на вопрос.

В то же время он уточнил, что если первая встреча с Путиным «пройдет нормально», то состоится «быстрая вторая» между Путиным и Зеленским «и мной, если они захотят, чтобы я был там».

Он отметил, что вторая встреча состоится только в случае, если он сочтет ее целесообразной: «Может и не быть второй встречи, если я не получу ответов, которые нам нужны».

