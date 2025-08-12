Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України, — Володимир Зеленський

Президент наголосив, що зустріч Трампа і Путіна може бути важливою тільки для їхніх двосторонніх відносин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у пʼятницю, 15 травня, президент США Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

Глава держави наголосив, що зустріч Трампа і Путіна може бути важливою тільки для їхніх двосторонніх відносин.

«Розмова путіна і Трампа може бути важливою для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони не приймуть. Вірю, що президент США це розуміє», — підкреслив Володимир Зеленський на форумі «Молодь тут».

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп 13 серпня приєднається до європейських лідерів, включаючи Президента України Володимира Зеленського, для екстреного віртуального саміту.

Також у МЗС Франції заявили, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці має призвести до припинення вогню – і далі до перемовин.

