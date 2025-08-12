У МЗС Франції заявили, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці має призвести до припинення вогню – і далі до перемовин

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро взяв участь у позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ, присвяченій зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна на Алясці у п’ятницю, 15 серпня.
«Сьогодні я разом зі своїми європейськими колегами взяв участь у позачерговому засіданні Ради з питань закордонних справ.
Ми підтримуємо Україну та прагнемо справедливого та тривалого миру. Саміт, який відбудеться на Алясці, має призвести до припинення вогню, якого прагнув президент Трамп і яке Україна прийняла п'ять місяців тому. Саме на цій основі переговори нарешті можуть розпочатися» – написав Барро в соцмережі Х.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп 13 серпня приєднається до європейських лідерів, включаючи Президента України Володимира Зеленського, для екстреного віртуального саміту.
Автор: Наталя Мамченко
