В МИД Франции заявили, что встреча Трампа с Путиным на Аляске должна привести к прекращению огня – и затем к переговорам

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел, посвященном встрече президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске в пятницу, 15 августа.

«Сегодня я вместе со своими европейскими коллегами принял участие во внеочередном заседании Совета по иностранным делам.

Мы поддерживаем Украину и стремимся к справедливому и прочному миру. Саммит, который состоится на Аляске, должен привести к прекращению огня, к которому стремился президент Трамп и которое Украина приняла пять месяцев назад. Именно на этой основе переговоры наконец могут начаться», — написал Барро в соцсети X.

Напомним, Президент США Дональд Трамп 13 августа присоединится к европейским лидерам, включая Президента Украины Владимира Зеленского, для участия в экстренном виртуальном саммите.

Автор: Наталя Мамченко

