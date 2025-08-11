На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Президент США Дональд Трамп 13 серпня приєднається до європейських лідерів, включаючи Президента України Володимира Зеленського, для екстреного віртуального саміту.

Згідно з розкладом, з яким ознайомилося Politico, віртуальні зустрічі розпочнуться о 14:00 за німецьким часом 13 серпня, починаючи з годинної дискусії за участю лідерів Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, президентів Європейської комісії та Європейської ради, а також Президента Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Далі, з 15:00, у розкладі запланована годинна дискусія між європейськими лідерами та Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Зрештою, так звана «коаліція охочих» збереться на спільну зустріч о 16:30, яку організують Німеччина, Велика Британія та Франція.

На віртуальному саміті буде обговорено варіанти тиску на Росію, питання щодо українських територій, захоплених Росією, гарантії безпеки для Києва та порядок дій щодо потенційних мирних переговорів.

Мерц та інші європейські лідери вимагають, щоб Путін спочатку погодився на припинення вогню, перш ніж зможуть відбутися будь-які мирні переговори чи «обмін територіями» між Москвою та Києвом. Вони також чітко дали зрозуміти, що будь-який потенційний обмін територіями має бути збалансованим та узгодженим з Києвом, і що Україна повинна отримати тверді гарантії безпеки для захисту від подальшої агресії.

Троє дипломатів повідомили Politico, що команда Мерца останніми днями вела інтенсивні переговори з іншими столицями щодо організації віртуальної зустрічі.

Мерц також поговорив з Трампом телефоном у неділю ввечері та неодноразово закликав президента США посилити тиск на Путіна, запровадивши нищівні санкції проти банківського сектору Росії, а також вторинні санкції проти торговельних партнерів Москви.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції 11 серпня заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і ним.

«Зрештою, я посаджу цих двох в одну кімнату, я буду там або мене там не буде. І я думаю, що це питання вирішиться», додав Президент США.

«Я скажу Путіну, щоб він припинив цю війну», зазначив він.

Трамп вказав, що «буде певний обмін територіями»: «Росія окупувала деякі цінні території, ми спробуємо повернути частину цих територій для України».

Трамп вважає, що «зустріч з Путіним буде хорошою, але вона може бути поганою».

Автор: Наталя Мамченко

