На 13 августа запланирована часовая дискуссия между лидерами ЕС, Зеленским, Трампом и Вэнсом

13 августа состоятся три секции обсуждения, во время одной из которых будет общение Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп 13 августа присоединится к европейским лидерам, включая Президента Украины Владимира Зеленского, для экстренного виртуального саммита.

Согласно расписанию, с которым ознакомилось Politico, виртуальные встречи начнутся в 14:00 по немецкому времени 13 августа, начиная с часовой дискуссии с участием лидеров Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, президентов Европейской комиссии и Европейского совета, а также Президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Далее, с 15:00, в расписании запланирована часовая дискуссия между европейскими лидерами и Зеленским, Президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В конечном счете, так называемая «коалиция желающих» соберется на совместную встречу в 16:30, которую организуют Германия, Великобритания и Франция.

На виртуальном саммите будут обсуждаться варианты давления на Россию, вопросы касательно украинских территорий, захваченных Россией, гарантии безопасности для Киева и порядок действий в отношении потенциальных мирных переговоров.

Мерц и другие европейские лидеры требуют, чтобы Путин сначала согласился на прекращение огня, прежде чем смогут состояться любые мирные переговоры или «обмен территориями» между Москвой и Киевом. Они также четко дали понять, что любой потенциальный обмен территориями должен быть сбалансированным и согласованным с Киевом, и что Украина должна получить твердые гарантии безопасности для защиты от дальнейшей агрессии.

Трое дипломатов сообщили Politico, что команда Мерца в последние дни вела интенсивные переговоры с другими столицами по поводу организации виртуальной встречи.

Мерц также поговорил с Трампом по телефону в воскресенье вечером и неоднократно призывал президента США усилить давление на Путина, введя сокрушительные санкции против банковского сектора России, а также вторичные санкции против торговых партнеров Москвы.

Напомним, Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции 11 августа заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо Зеленским, Путиным и им.

«В конечном итоге, я посажу этих двоих в одну комнату, я буду там или меня там не будет. И я думаю, что этот вопрос решится», — добавил Президент США.

«Я скажу Путину, чтобы он прекратил эту войну», — отметил он.

Трамп указал, что «будет некий обмен территориями»: «Россия оккупировала некоторые ценные территории, мы постараемся вернуть часть этих территорий для Украины».

Трамп считает, что «встреча с Путиным будет хорошей, но она может быть плохой».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.