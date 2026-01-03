  1. Общество

Пенсионный фонд сообщил, как изменился размер пенсий с 1 января 2026 года

10:37, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионный фонд отметил, что увеличение размера прожиточного минимума, в частности для лиц, утративших трудоспособность, с 2 361 грн до 2 595 грн является основанием для перерасчета с 1 января минимального и максимального размеров пенсионной выплаты.
Пенсионный фонд сообщил, как изменился размер пенсий с 1 января 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» предусмотрено повышение в 2026 году социальных стандартов, в частности размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

Так, с 1 января 2026 года минимальная заработная плата установлена в размере 8 647 грн (до 1 января — 8 000 грн).

Изменение минимальной заработной платы является основанием для перерасчета минимального размера пенсии неработающим лицам, достигшим возраста 65 лет и имеющим полный страховой стаж (30 / 35 лет для женщин / мужчин соответственно): с 1 января 2026 года этот размер не может быть меньше 3 458,80 грн — 40% минимальной заработной платы (часть вторая статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

С учетом нового размера минимальной заработной платы с 1 января увеличен размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, в частности тем, кому начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», кавалерам орденов Богдана Хмельницкого, «За мужество», княгини Ольги, а также тем, кто награжден отличием Президента Украины «Крест боевых заслуг».

В соответствии со статьей 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» с 1 января 2026 года увеличиваются размеры прожиточного минимума.

Увеличение размера прожиточного минимума, в частности для лиц, утративших трудоспособность, с 2 361 грн до 2 595 грн является основанием для перерасчета с 1 января минимального и максимального размеров пенсионной выплаты и составляющих пенсий, размеры которых исчисляются исходя из прожиточного минимума (повышений, надбавок, доплат и т. п.).

Для неработающих пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, размер минимальной пенсии по возрасту увеличивается на 234 грн — до 2 595 грн.

А у тех неработающих пенсионеров, которые имеют страховой стаж более чем 30 / 35 (20 / 25) лет и пенсии которых превышают минимальные, произведен перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж: за каждый полный год страхового стажа сверх указанного пенсия увеличивается на 1% величины 2 595 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]