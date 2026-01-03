Пенсионный фонд сообщил, как изменился размер пенсий с 1 января 2026 года

Пенсионный фонд отметил, что увеличение размера прожиточного минимума, в частности для лиц, утративших трудоспособность, с 2 361 грн до 2 595 грн является основанием для перерасчета с 1 января минимального и максимального размеров пенсионной выплаты.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» предусмотрено повышение в 2026 году социальных стандартов, в частности размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

Так, с 1 января 2026 года минимальная заработная плата установлена в размере 8 647 грн (до 1 января — 8 000 грн).

Изменение минимальной заработной платы является основанием для перерасчета минимального размера пенсии неработающим лицам, достигшим возраста 65 лет и имеющим полный страховой стаж (30 / 35 лет для женщин / мужчин соответственно): с 1 января 2026 года этот размер не может быть меньше 3 458,80 грн — 40% минимальной заработной платы (часть вторая статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

С учетом нового размера минимальной заработной платы с 1 января увеличен размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, в частности тем, кому начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», кавалерам орденов Богдана Хмельницкого, «За мужество», княгини Ольги, а также тем, кто награжден отличием Президента Украины «Крест боевых заслуг».

В соответствии со статьей 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» с 1 января 2026 года увеличиваются размеры прожиточного минимума.

Увеличение размера прожиточного минимума, в частности для лиц, утративших трудоспособность, с 2 361 грн до 2 595 грн является основанием для перерасчета с 1 января минимального и максимального размеров пенсионной выплаты и составляющих пенсий, размеры которых исчисляются исходя из прожиточного минимума (повышений, надбавок, доплат и т. п.).

Для неработающих пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, размер минимальной пенсии по возрасту увеличивается на 234 грн — до 2 595 грн.

А у тех неработающих пенсионеров, которые имеют страховой стаж более чем 30 / 35 (20 / 25) лет и пенсии которых превышают минимальные, произведен перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж: за каждый полный год страхового стажа сверх указанного пенсия увеличивается на 1% величины 2 595 грн.

