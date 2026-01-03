Пенсійний фонд повідомив, як змінився розмір пенсій з 1 січня 2026 року

Пенсійний фонд зазначив, що збільшення розміру прожиткового мінімуму, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, з 2 361 грн до 2 595 грн є підставою для перерахунку з 1 січня мінімального та максимального розмірів пенсійної виплати.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» передбачено підвищення в 2026 році соціальних стандартів, зокрема, розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це нагадав Пенсійний фонд.

Так, з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 8 647 грн (до 1 січня – 8 000 грн).

Зміна мінімальної заробітної плати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (30 / 35 років для жінок / чоловіків відповідно): з 1 січня 2026 року цей розмір не може бути меншим за 3 458,80 грн – 40% мінімальної зарплати (частина друга статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

З урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня збільшено розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зокрема тим, кому починаючи з 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордену “Золота Зірка”, кавалерам орденів Богдана Хмельницького, “За мужність”, княгині Ольги, тим, кого нагороджено відзнакою Президента України “Хрест бойових заслуг”.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2026 рік” з 1 січня 2026 року зростають розміри прожиткового мінімуму.

Збільшення розміру прожиткового мінімуму, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, з 2 361 грн до 2 595 грн є підставою для перерахунку з 1 січня мінімального та максимального розмірів пенсійної виплати та складових пенсій, розміри яких обчислюється, виходячи з прожиткового мінімуму (підвищень, надбавок, доплат тощо).

Для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, розмір мінімальної пенсії за віком зростає на 234 грн до 2 595 грн.

А у тих непрацюючих пенсіонерів, хто має страховий стаж більш як 30 / 35 (20 / 25) років та пенсії яких більші мінімальних, перераховано доплату за понаднормовий стаж: за кожний повний рік страхового стажу понад зазначений пенсія збільшується на 1% величини 2 595 грн.

