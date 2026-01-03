  1. В мире
  2. / Видео

Хаос на улицах, бронетехника в Каракасе и постоянные взрывы — какая сейчас ситуация в Венесуэле, видео

09:24, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Под обстрел попали дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице, а население пытается эвакуироваться из города.
Хаос на улицах, бронетехника в Каракасе и постоянные взрывы — какая сейчас ситуация в Венесуэле, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

По данным СМИ, в Венесуэле продолжаются взрывы. ВВС США нанесли еще один удар по авиабазе El Libertador в Маракае.

По данным Clash Report, также произошли вторичные взрывы после авиаудара вблизи аэропорта Игероте.

Телеканал Sky News Arabia утверждает, что под обстрел также попали дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице.

Кроме того, в Каракасе начался хаос — из-за взрывов население пытается эвакуироваться из города.

Вместе с тем, на улицах Каракаса у президентского дворца Мирафлорес фиксируют венесуэльскую бронетехнику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Венесуэла

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

ЄСПЧ подчеркнул, что адвокатская тайна не исчезает, даже если она хранится в телефоне клиента

Что решил ЕСПЧ по делу Černý и другие против Чехии и почему это важно для Украины.

Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]