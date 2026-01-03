Хаос на улицах, бронетехника в Каракасе и постоянные взрывы — какая сейчас ситуация в Венесуэле, видео

Под обстрел попали дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице, а население пытается эвакуироваться из города.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

По данным СМИ, в Венесуэле продолжаются взрывы. ВВС США нанесли еще один удар по авиабазе El Libertador в Маракае.

По данным Clash Report, также произошли вторичные взрывы после авиаудара вблизи аэропорта Игероте.

Телеканал Sky News Arabia утверждает, что под обстрел также попали дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице.

Кроме того, в Каракасе начался хаос — из-за взрывов население пытается эвакуироваться из города.

Вместе с тем, на улицах Каракаса у президентского дворца Мирафлорес фиксируют венесуэльскую бронетехнику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.