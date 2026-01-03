Видимость до 50 метров — спасатели Прикарпатья предостерегают туристов от походов в высокогорье

Спасатели предупреждают — в горах осложнение погодных условий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спасатели Ивано-Франковской области предостерегают туристов от походов в высокогорье Карпат из-за значительного ухудшения погоды с утра 3 января.

«Спасатели предупреждают — в горах осложнение погодных условий. Просим воздержаться от выходов в высокогорье», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по состоянию на 08:50 на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость до 50 м, снег, ветер юго-западный 5–7 м/с, температура воздуха −11 °C, высокая влажность.

«Отложите походы до улучшения погодных условий. Даже если вы опытный турист», — добавили спасатели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.