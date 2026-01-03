Видимість до 50 метрів — рятувальники Прикарпаття застерігають туристів від походів у високогір’я

Рятувальники застерігають — у горах ускладнення погодних умов.

Рятувальники Івано-Франківської області застерігають туристів від походів у високогір’я Карпат через значне погіршення погоди зранку 3 січня.

«Рятувальники застерігають - у горах ускладнення погодних умов. Просимо утриматися від виходів у високогір’я», - йдеться у заяві.

Зазначається, що станом на 08:50 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість до 50м., сніг, вітер південно-західний 5-7м/с, температура повітря -11°С, висока вологість.

«Відкладіть походи до покращення погодних умов. Навіть, якщо ви досвідчений турист», - додали рятувальники.

