У Трампа отреагировали на сообщения о взрывах в Венесуэле

Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам Венесуэлы, включая военные.

США проинформированы о том, что в столице Венесуэлы Каракасе этой ночью звучали взрывы, а также о полетах самолетов над городом, пишет CBS News.

Источники CBS News сообщили, что представители администрации Трампа знают о сообщениях о взрывах и самолетах, однако Белый дом не ответил на запросы о комментариях.

Также журналисты издания сообщают, что Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам Венесуэлы, включая военные. При этом официально в США этого пока не подтверждали.

Также издание добавляет, что военные сначала рассматривали возможность начала операции на Рождество, но она была отложена из-за аналогичных авиаударов США в Нигерии, а позже она была еще больше задержана из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в стране и призывает к мобилизации.

