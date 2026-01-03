  1. У світі

У Трампа відреагували на повідомлення про вибухи у Венесуелі

10:19, 3 січня 2026
Дональд Трамп віддав наказ про нанесення ударів по об'єктах Венесуели, включаючи військові.
США проінформовані про те, що у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи цієї ночі. А також про польоти літаків над містом, пише CBS News.

Джерела CBS News повідомили, що представники адміністрації Трампа знають про повідомлення про вибухи та літаки, але Білий дім не відреагував на запити про коментарі.

Також журналісти видання повідомляють, що Трамп віддав наказ про нанесення ударів по об'єктах Венесуели, включаючи військові. Проте офіційно в США цього наразі не підтверджували.

Ще видання додає, що військові спочатку розглядали можливість початку операції на Різдво, але її було відкладено через аналогічні авіаудари США в Нігерії, а пізніше її було ще більше затримано через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, президенти Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан у країні і закликає до мобілізації.

