В Киеве восстановили теплоснабжение для микрорайонов Русановка и Березняки

Киевская городская государственная администрация сообщила, что для микрорайонов Русановка и Березняки восстановили теплоснабжение.

«Специалисты „Киевтеплоэнерго“ завершили ремонтные работы по устранению повреждения тепловой сети на проспекте Соборности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что аварийная служба демонтировала поврежденный участок трубопровода и смонтировала на его месте новую трубу.

«Работы продолжались в круглосуточном режиме. Управляющие домов обеспечивают надлежащую работу внутридомовых систем отопления в соответствии с зонами компетенции», — добавили в КГГА.

