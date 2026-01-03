У Києві відновили теплопостачання для мікрорайонів Русанівка та Березняки

Аварійна служба демонтувала пошкоджену ділянку трубопроводу та змонтувала на її місце нову трубу.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що для мікрорайонів Русанівка та Березняки відновили теплопостачання.

«Фахівці «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження тепломережі на просп. Соборності», - йдеться у заяві.

«Роботи тривали у цілодобовому режимі. Управителі будинків забезпечують належну роботу внутрішньобудинкових систем опалення відповідно до зон компетенції», - додали у КМДА.

