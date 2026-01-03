У Києві відновили теплопостачання для мікрорайонів Русанівка та Березняки
10:55, 3 січня 2026
Аварійна служба демонтувала пошкоджену ділянку трубопроводу та змонтувала на її місце нову трубу.
Київська міська державна адміністрація повідомила, що для мікрорайонів Русанівка та Березняки відновили теплопостачання.
«Фахівці «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження тепломережі на просп. Соборності», - йдеться у заяві.
Зазначається, що аварійна служба демонтувала пошкоджену ділянку трубопроводу та змонтувала на її місце нову трубу.
«Роботи тривали у цілодобовому режимі. Управителі будинків забезпечують належну роботу внутрішньобудинкових систем опалення відповідно до зон компетенції», - додали у КМДА.
