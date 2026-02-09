  1. В Україні
ВККС оприлюднила перелік тестових питань для кандидатів у спецадмінсуди: відповіді

17:30, 9 лютого 2026
Перелік питань анонімного тестування з історії української державності з правильними відповідями для кандидатів на посади суддів СОАС та СААС.
ВККС оприлюднила перелік тестових питань для кандидатів у спецадмінсуди: відповіді
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила перелік питань анонімного тестування з історії української державності з правильними відповідями для кандидатів на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Як повідомили в Комісії, відповідне рішення ухвалено 9 лютого з метою належної підготовки кандидатів до кваліфікаційних іспитів у межах конкурсів, оголошених 29 жовтня 2025 року.

Нові адміністративні суди отримали статус вищих спеціалізованих судів, що розглядатимуть адміністративні спори, зокрема справи проти органів державної влади та будуть наповнюватися суддями на умовах конкурсу.

Ознайомитися з переліком запитань та відповідей можна нижче у документі:

