ВККС обнародовала перечень тестовых вопросов для кандидатов в спецадминсуды: ответы

Список вопросов анонимного тестирования по истории украинской государственности с правильными ответами для кандидатов на должности судей СОАС и СААС.

Иллюстративное изображение: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала перечень вопросов анонимного тестирования по истории украинской государственности с правильными ответами для кандидатов на должности судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Как сообщили в Комиссии, соответствующее решение принято 9 февраля с целью надлежащей подготовки кандидатов к квалификационным экзаменам в рамках конкурсов, объявленных 29 октября 2025 года.

Новые административные суды получили статус высших специализированных судов, которые будут рассматривать административные споры, в частности дела против органов государственной власти, и будут комплектоваться судьями на конкурсной основе.

Ознакомиться с перечнем вопросов и ответов можно ниже в документе:

