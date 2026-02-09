ВККС обнародовала перечень тестовых вопросов для кандидатов в спецадминсуды: ответы
Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала перечень вопросов анонимного тестирования по истории украинской государственности с правильными ответами для кандидатов на должности судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
Как сообщили в Комиссии, соответствующее решение принято 9 февраля с целью надлежащей подготовки кандидатов к квалификационным экзаменам в рамках конкурсов, объявленных 29 октября 2025 года.
Новые административные суды получили статус высших специализированных судов, которые будут рассматривать административные споры, в частности дела против органов государственной власти, и будут комплектоваться судьями на конкурсной основе.
Ознакомиться с перечнем вопросов и ответов можно ниже в документе:
