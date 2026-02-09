Захист прав власників земель, розрахунок зарплати та публічні закупівлі – огляд практики ВП ВС
Верховний Суд опублікував черговий дайджест судової практики Великої Палати ВС, який охоплює рішення, внесені до ЄДРСР у листопаді – грудні 2025 року.
Дайджест має правові висновки Великої Палати ВС у спорах, що виникають:
– із земельних правовідносин (щодо ефективних способів захисту прав власника земельної ділянки, об’єднаної з іншими земельними ділянками; щодо повноважень прокурора на звернення до суду з позовом в інтересах НАН України та галузевих академій наук);
– із трудових правовідносин (щодо нарахування середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні до і після 19 липня 2022 року);
– у сфері публічних закупівель (щодо загального збільшення ціни за товар більше ніж на 10% від ціни, визначеної в договорі);
– у спорах, пов’язаних із захистом права власності (щодо врахування платоспроможності одного із співвласників при розгляді позову іншого співвласника про припинення його права на частку у спільному майні);
– на стадії виконавчого провадження (щодо проведення державним виконавцем перевірки виконання боржником судових рішень під час прийняття постанови про арешт коштів боржника) тощо.
