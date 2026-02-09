  1. Судебная практика
Защита прав собственников земель, расчет зарплаты и публичные закупки – обзор практики БП ВС

15:49, 9 февраля 2026
Обзор практики Большой Палаты Верховного Суда обнародовали за ноябрь-декабрь 2025 года.
Верховный Суд опубликовал очередной дайджест судебной практики Большой Палаты ВС, который охватывает решения, внесенные в ЕГРСР в ноябре – декабре 2025 года.

Дайджест содержит правовые выводы Большой Палаты ВС в спорах, возникающих:

– из земельных правоотношений (относительно эффективных способов защиты прав собственника земельного участка, объединенного с другими земельными участками; относительно полномочий прокурора на обращение в суд с иском в интересах НАН Украины и отраслевых академий наук);

– из трудовых правоотношений (относительно начисления среднего заработка за время задержки расчета при увольнении до и после 19 июля 2022 года);

– в сфере публичных закупок (относительно общего увеличения цены за товар более чем на 10% от цены, определенной в договоре);

– в спорах, связанных с защитой права собственности (относительно учета платежеспособности одного из совладельцев при рассмотрении иска другого совладельца о прекращении его права на долю в общем имуществе);

– на стадии исполнительного производства (относительно проведения государственным исполнителем проверки выполнения должником судебных решений при принятии постановления об аресте средств должника) и т. д.

Лента новостей

Блоги
Публикации
