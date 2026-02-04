Тепло, обіди та Starlink: у Києві та Харкові розмістили вісім Вагонів незламності, фото

Щодня з 8:00 до 20:00 у спеціальних вагонах Укрзалізниці українці зможуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися Starlink.

Фото: УЗ

Два Вагони незламності зʼявилися в Дарницькому районі столиці, ще шість — у Харкові. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зазначається, що у Вагонах незламності можна зарядити телефони та павербанки, скористатися Starlink та розіграти власну їжу в мікрохвильовці.

Для дітей є книжки, розмальовки та мультики, а для власників домашніх тварин передбачені затишні купе.

В Укрзалізниці повідомили, що для мешканців Дарницького району Києва щодня готуватимуть гарячі обіди — планують видавати до 3000 порцій.

Вагони незламності працюватимуть щоденно з 8:00 до 20:00. Один вагон може одночасно вмістити до 50 осіб.

Нагадаємо, що через обстріли сильно пошкоджена Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла.

Також повідомлялося, що МВС збільшує кількість пунктів обігріву в Києві та Харкові.

3 лютого внаслідок масованої ворога на інфраструктуру столиці без тепла залишилися Дарницький та Дніпровський райони.

Тим часом у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію після російського удару.

