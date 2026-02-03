  1. В Україні

МВС збільшує кількість пунктів обігріву в Києві та Харкові

18:06, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ігор Клименко повідомив, що до роботи вже залучено 118 наметів на 84 локаціях, а незабаром розгорнуть ще 79 пунктів для підтримки мешканців.
МВС збільшує кількість пунктів обігріву в Києві та Харкові
Фото: Ігор Клименко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ України збільшує кількість пунктів обігріву та залученого особового складу для підтримки мешканців міст, постраждалих від російських обстрілів, зокрема в Києві. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, російські масовані удари по критичній інфраструктурі спричиняють гуманітарну катастрофу. Лише в ніч останніх атак постраждали щонайменше 12 осіб у Харківській, Сумській, Київській областях та у столиці, серед них двоє рятувальників, які потрапили під повторний обстріл у Харківській області.

«Складна ситуація з теплопостачанням зараз у Києві, Харкові та Дніпрі. До ліквідації наслідків обстрілу залучили зведені загони, зокрема верхолазів та інженерні розрахунки», – зазначив Клименко.

За словами очільника МВС, у столиці працюють 118 наметів обігріву на 84 локаціях. За планом, додатково буде розгорнуто ще 79 пунктів, зокрема 8 наметових містечок у Дніпровському та Дарницькому районах. У всіх опорних пунктах встановлюють теплові гармати.

Додаткові пункти підтримки розгортають також у Харкові, куди направляють спецтехніку та фахівців з інших регіонів. Лінія 112 продовжує приймати повідомлення про відсутність тепла, електроенергії та водопостачання — станом на зараз опрацьовано близько 70 тисяч звернень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС Київ Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]