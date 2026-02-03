МВС збільшує кількість пунктів обігріву в Києві та Харкові

Ігор Клименко повідомив, що до роботи вже залучено 118 наметів на 84 локаціях, а незабаром розгорнуть ще 79 пунктів для підтримки мешканців.

Фото: Ігор Клименко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ України збільшує кількість пунктів обігріву та залученого особового складу для підтримки мешканців міст, постраждалих від російських обстрілів, зокрема в Києві. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, російські масовані удари по критичній інфраструктурі спричиняють гуманітарну катастрофу. Лише в ніч останніх атак постраждали щонайменше 12 осіб у Харківській, Сумській, Київській областях та у столиці, серед них двоє рятувальників, які потрапили під повторний обстріл у Харківській області.

«Складна ситуація з теплопостачанням зараз у Києві, Харкові та Дніпрі. До ліквідації наслідків обстрілу залучили зведені загони, зокрема верхолазів та інженерні розрахунки», – зазначив Клименко.

За словами очільника МВС, у столиці працюють 118 наметів обігріву на 84 локаціях. За планом, додатково буде розгорнуто ще 79 пунктів, зокрема 8 наметових містечок у Дніпровському та Дарницькому районах. У всіх опорних пунктах встановлюють теплові гармати.

Додаткові пункти підтримки розгортають також у Харкові, куди направляють спецтехніку та фахівців з інших регіонів. Лінія 112 продовжує приймати повідомлення про відсутність тепла, електроенергії та водопостачання — станом на зараз опрацьовано близько 70 тисяч звернень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.