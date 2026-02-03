МВД увеличивает количество пунктов обогрева в Киеве и Харькове

Игорь Клименко сообщил, что к работе уже привлечено 118 палаток на 84 локациях, а вскоре развернут еще 79 пунктов для поддержки жителей.

Фото: Игорь Клименко

Министерство внутренних дел Украины увеличивает количество пунктов обогрева и привлеченного личного состава для поддержки жителей городов, пострадавших от российских обстрелов, в частности в Киеве. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, российские массированные удары по критической инфраструктуре вызывают гуманитарную катастрофу. Только в ночь последних атак пострадали не менее 12 человек в Харьковской, Сумской, Киевской областях и в столице, среди них двое спасателей, которые попали под повторный обстрел в Харьковской области.

«Сложная ситуация с теплоснабжением сейчас в Киеве, Харькове и Днепре. К ликвидации последствий обстрела привлекли сводные отряды, в частности верхолазов и инженерные расчеты», — отметил Клименко.

По словам главы МВД, в столице работают 118 палаток обогрева на 84 локациях. По плану, дополнительно будет развернуто еще 79 пунктов, в частности 8 палаточных городков в Днепровском и Дарницком районах. Во всех опорных пунктах устанавливают тепловые пушки.

Дополнительные пункты поддержки развертывают также в Харькове, куда направляют спецтехнику и специалистов из других регионов. Линия 112 продолжает принимать сообщения об отсутствии тепла, электроэнергии и водоснабжения — на данный момент обработано около 70 тысяч обращений.

