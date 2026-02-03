  1. В Україні

Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла, сильно пошкоджена, – Шмигаль

21:19, 3 лютого 2026
Уряд фіксує серйозні руйнування енергетичної інфраструктури та готується до тривалого відновлення.
Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована виключно на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень унаслідок одного з наймасовіших ракетних ударів по енергосистемі України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків атаки.

За його словами, під час удару ворог пошкодив об’єкти генерації, а також магістральні й розподільчі мережі в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень, а на критичних ділянках уже розпочали встановлення додаткових генераторів.

Уряд окреслив план відновлювальних робіт. За оцінкою Шмигаля, повернення стабільного теплопостачання та електроенергії потребуватиме значного часу. До робіт залучені Міністерство енергетики, Міністерство розвитку громад і територій, органи місцевого самоврядування, а також комунальні й приватні підприємства, які надають обладнання та фахівців.

Окремо доручено проаналізувати об’єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де люди втратили тепло, щоб забезпечити можливість їхнього тимчасового перебування в теплих приміщеннях.

З огляду на критичність ситуації, Штаб обговорив термінові заходи для стабілізації системи. Наразі триває перерозподіл ремонтних бригад і техніки, а з завтрашнього дня до відновлення тепломагістралей залучать сили Укртрансгаз.

Також опрацьовуються варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, що перебувають у зоні тривалих відключень.

