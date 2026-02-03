  1. В Украине

Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла, сильно повреждена, – Шмыгаль

21:19, 3 февраля 2026
Правительство фиксирует серьезные разрушения энергетической инфраструктуры и готовится к длительному восстановлению.
Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла, сильно повреждена, – Шмыгаль
Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована исключительно на производство тепла для населения, получила значительные повреждения вследствие одного из самых массовых ракетных ударов по энергосистеме Украины. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий атаки.

По его словам, во время удара противник повредил объекты генерации, а также магистральные и распределительные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях.

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики применяют графики аварийных отключений, а на критических участках уже начали установку дополнительных генераторов.

Правительство определило план восстановительных работ. По оценке Шмыгаля, возвращение стабильного теплоснабжения и электроснабжения потребует значительного времени. К работам привлечены Министерство энергетики, Министерство развития общин и территорий, органы местного самоуправления, а также коммунальные и частные предприятия, которые предоставляют оборудование и специалистов.

Отдельно поручено проанализировать объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где люди потеряли тепло, чтобы обеспечить возможность их временного пребывания в теплых помещениях.

С учетом критичности ситуации Штаб обсудил срочные меры по стабилизации системы. В настоящее время продолжается перераспределение ремонтных бригад и техники, а с завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекут силы Укртрансгаз.

Также прорабатываются варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, которые находятся в зоне длительных отключений.

Киев энергетика Денис Шмыгаль

