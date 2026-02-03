Два райони Києва – переважно без тепла внаслідок нічної атаки РФ

Внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці переважно без тепла Дарницький та Дніпровський райони.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної масованої атаки ворога на столицю без теплопостачання залишилися будинки у Дарницькому та Дніпровському районах.

За словами Кличка, загалом по Києву наразі без тепла перебувають 1 170 багатоповерхових будинків.

Міський голова зазначив, що комунальні служби та енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. Також тривають роботи в будинках, де теплопостачання було відсутнє ще до нічної атаки.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 лютого російські війська знову обстріляли Київ. За попередніми даними на ранок, щонайменше двоє людей зазнали поранень. Пошкодження зафіксовано одразу в кількох районах Києва: Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському.

