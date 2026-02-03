  1. В Україні

Два райони Києва – переважно без тепла внаслідок нічної атаки РФ

08:43, 3 лютого 2026
Внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці переважно без тепла Дарницький та Дніпровський райони.
Два райони Києва – переважно без тепла внаслідок нічної атаки РФ
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної масованої атаки ворога на столицю без теплопостачання залишилися будинки у Дарницькому та Дніпровському районах.

За словами Кличка, загалом по Києву наразі без тепла перебувають 1 170 багатоповерхових будинків.

Міський голова зазначив, що комунальні служби та енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. Також тривають роботи в будинках, де теплопостачання було відсутнє ще до нічної атаки.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 лютого російські війська знову обстріляли Київ. За попередніми даними на ранок, щонайменше двоє людей зазнали поранень. Пошкодження зафіксовано одразу в кількох районах Києва: Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському.

Київ війна опалення

