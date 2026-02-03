  1. В Україні

Масована атака на Київ: пошкоджені будинки та лінії електропередач, є постраждалі

08:13, 3 лютого 2026
Унаслідок удару зазнали пошкоджень житлові будівлі, складські приміщення, дитсадок, автозаправна станція, транспортні засоби та лінії електропередач.
фото: ДСНС
У ніч проти 3 лютого російські війська знову обстріляли Київ. За попередніми даними на ранок, щонайменше двоє людей зазнали поранень. Пошкодження зафіксовано одразу в кількох районах Києва: Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Дарницькому районі сталося  влучання в нежитлову забудову. За іншою адресою через падіння уламків загорілося на даху 26-поверхового житлового будинку, відбулося руйнування перегородок та скління незаселеної квартири на верхньому поверсі. Пожежу ліквідували. 

На ще одній локації горіли складські приміщення. Там пожежу вже теж загасили. 

У Дніпровському районі сталося  падіння уламків БпЛА на кілька житлових будинків. У 5-поверхівці сталося руйнування фрагменту зовнішньої стіни та скління. За іншою адресою пошкоджено фасадну частину та скління. Крім того, уламки БпЛА впали на територію дитячого садочка, а також на відкриту територію.

У Деснянському районі уламки ворожого БпЛА впали на відкриту територію.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на територію АЗС пошкоджена будівля АЗС,  4 автомобілі, лінії електропередач.

У Шевченківському районі – влучання БпЛА в 22-поверховий житловий будинок на рівні 16-17 поверхів. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 90 м².

Також Кличко зазначив, що через нічну масовану атаку противника на об’єкти інфраструктури столиці Дарницький і Дніпровський райони здебільшого залишилися без тепла. Загалом у Києві теплопостачання наразі відсутнє у 1170 багатоквартирних будинках.

Київ Віталій Кличко обстріл

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

