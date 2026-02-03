Массированная атака на Киев: повреждены дома и линии электропередач, есть пострадавшие
В ночь на 3 февраля российские войска снова обстреляли Киев. По предварительным данным на утро, по меньшей мере два человека получили ранения. Повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах Киева: Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
В Дарницком районе произошло попадание в нежилую застройку. По другому адресу из-за падения обломков загорелось на крыше 26-этажного жилого дома, произошло разрушение перегородок и остекление незаселенной квартиры на верхнем этаже. Пожар был ликвидирован.
На еще одной локации горели складские помещения. Там пожар уже тоже был потушен.
В Днепровском районе произошло падение обломков БПЛА на несколько жилых домов. В 5-этажке произошло разрушение фрагмента наружной стены и остекление. По другому адресу повреждена фасадная часть и остекление. Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию детского сада, а также на открытую территорию.
В Деснянском районе обломки вражеского БПЛА упали на открытую территорию.
В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА на территорию АЗС повреждено здание АЗС, 4 автомобиля, линии электропередач.
В Шевченковском районе – попадание БпЛА в 22-этажный жилой дом на уровне 16-17 этажей. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 90 кв.
Также Кличко отметил, что из-за ночной массированной атаки противника на объекты инфраструктуры столицы Дарницкий и Днепровский районы в большинстве своем остались без тепла. Всего в Киеве теплоснабжение отсутствует в 1170 многоквартирных домах.
