  1. В Украине

Массированная атака на Киев: повреждены дома и линии электропередач, есть пострадавшие

08:13, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В результате удара получили повреждения жилые здания, складские помещения, детсад, автозаправочная станция, транспортные средства и линии электропередач.
Массированная атака на Киев: повреждены дома и линии электропередач, есть пострадавшие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 3 февраля российские войска снова обстреляли Киев. По предварительным данным на утро, по меньшей мере два человека получили ранения. Повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах Киева: Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В Дарницком районе произошло попадание в нежилую застройку. По другому адресу из-за падения обломков загорелось на крыше 26-этажного жилого дома, произошло разрушение перегородок и остекление незаселенной квартиры на верхнем этаже. Пожар был ликвидирован.

На еще одной локации горели складские помещения. Там пожар уже тоже был потушен.

В Днепровском районе произошло падение обломков БПЛА на несколько жилых домов. В 5-этажке произошло разрушение фрагмента наружной стены и остекление. По другому адресу повреждена фасадная часть и остекление. Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию детского сада, а также на открытую территорию.

В Деснянском районе обломки вражеского БПЛА упали на открытую территорию.

В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА на территорию АЗС повреждено здание АЗС, 4 автомобиля, линии электропередач.

В Шевченковском районе – попадание БпЛА в 22-этажный жилой дом на уровне 16-17 этажей. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 90 кв.

Также Кличко отметил, что из-за ночной массированной атаки противника на объекты инфраструктуры столицы Дарницкий и Днепровский районы в большинстве своем остались без тепла. Всего в Киеве теплоснабжение отсутствует в 1170 многоквартирных домах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Виталий Кличко обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Без привязки к количеству: Кабмин упростил механизм предоставления статуса критически важного предприятиям ОПК

Решения о критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса больше не будут содержать количество персонала, подлежащего бронированию: Постановление Кабмина

Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]