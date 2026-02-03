Два района Киева — преимущественно без тепла в результате ночной атаки РФ

В результате ночного массированного врага на инфраструктуру столицы преимущественно без тепла Дарницкий и Днепровский районы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной массированной атаки врага на столицу без теплоснабжения остались дома в Дарницком и Днепровском районах.

По словам Кличко, в целом по Киеву на данный момент без тепла находятся 1 170 многоэтажных домов.

Городской голова отметил, что коммунальные службы и энергетики уже начали восстановительные работы. Также продолжаются работы в домах, где теплоснабжение отсутствовало еще до ночной атаки.

Напомним, что в ночь на 3 февраля российские войска вновь обстреляли Киев. По предварительным данным на утро, как минимум два человека получили ранения. Повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах Киева: Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском.

