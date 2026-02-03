  1. В Україні

У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію після російського удару — що відомо

15:06, 3 лютого 2026
У Харкові серйозно пошкоджено кілька ТЕЦ та електропідстанції після обстрілу.
Місто Харків з ночі перебуває під ударом російських дронів. Російські війська цілеспрямовано атакують об'єкти енергетичної інфраструктури, намагаючись спричинити гуманітарну катастрофу в умовах сильного морозу, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Серйозно постраждали кілька ТЕЦ та електропідстанції. Унаслідок значних пошкоджень однієї з найбільших ТЕЦ фахівці ухвалили вимушене рішення про злив теплоносія в системах опалення 820 житлових будинків. Це необхідно, щоб запобігти замерзанню та повному руйнуванню тепломереж.

Наразі теплопостачання припинене у 929 об’єктах, з яких 853 — житлові будинки. Без опалення залишилися близько 105 тисяч абонентів. Аварію класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Для мешканців, які залишилися без тепла, в місті цілодобово працює 101 Пункт незламності. Там можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої та отримати гарячі напої. За потреби міська влада готова оперативно відкрити додаткові пункти обігріву.

Через пошкодження енергосистеми виникли перебої в роботі міського електротранспорту, тому на маршрути вже виходять додаткові автобуси. У Харкові оголошено надзвичайну ситуацію.

Харків обстріл

